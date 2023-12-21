Bolu'da 17 ruhsatsız tabanca ele geçirildi (Bolu Haberleri)

Bolu'da jandarma ekiplerince durdurulan oto kurtarıcıda, 17 ruhsatsız tabanca ele geçirildi, bir şüpheli gözaltına alındı.

Bolu'da 17 ruhsatsız tabanca ele geçirildi

Anadolu Otoyolu'nun kesiminde uygulama yapan İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, bir oto kurtarıcıyı durdurdu.

Araçta yapılan aramada, farklı yerlere gizlenmiş 17 ruhsatsız tabanca bulundu.

Olayla ilgili gözaltına alınan şüpheli hakkında yasal işlem başlatıldı.

Yasal Bilgilendirme

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