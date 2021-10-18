Bolu'da 3 aracın karıştığı kazada 1 kişi yaralandı

Haberler - Bolu Haberleri Anadolu Ajansı 18.10.2021 - 16:57
Bolu Haberleri - Anadolu Ajansı,
Ankara istikametinde seyreden Enes Y. idaresindeki 14 GE 955 plakalı çekici, Kuruçay mevkisinde Mehmet H'nin kullandığı 67 UB 259 plakalı otomobille çarpıştı.
Hızını alamayan çekici, akaryakıt istasyonunda park halindeki traktör yüklü 10 DT 408 plakalı tıra çarparak durabildi.
Kazada araç içerisinde sıkışan Enes Y, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.
Ambulansla Bolu İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesine kaldırılan yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Bolu Haberleri içerisinde yayınlanan yerel haberler AA, DHA ve İHA ajanslarından alınmaktadır. Bu haber içeriği, ntv.com.tr editörlerinin haber içeriğinde hiçbir editoryal müdahalesi olmadan yayına alınmıştır. Bolu Haberleri içerisinde yer alan tüm haberlerle ilgili hukuki muhatap haberi geçen ajanslardır.