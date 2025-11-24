Bolu'da bariyere çarpan araç sürücüsü yaralandı
24.11.2025 12:31
İHA
TEM Otoyolu'nun Bolu geçişinde yaşanan kazada hafif ticari araç sürücüsü yaralandı.
Kaza saat 02:00 sularında TEM Otoyolu'nun İstanbul istikameti Kürkçüler mevkiinde yaşandı.
Alınan bilgiye göre, M.Y.O. idaresindeki hafif ticari araç, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle yolun kenarındaki demir bariyerlere çarptı.
Kazada kullanılamaz hale gelen araçta, sürücü yaralandı. İhbar üzerine sağlık ve jandarma ekipleri olay yerine sevk edildi.
Yaralı sürücü olay yerinde yapılan müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
YASAL UYARI
BOLU Haberleri içerisinde yayınlanan yerel haberler AA, DHA ve İHA ajanslarından alınmaktadır. Bu haber içeriği, ntv.com.tr editörlerinin haber içeriğinde hiçbir editoryal müdahalesi olmadan yayına alınmıştır. BOLU Haberleri içerisinde yer alan tüm haberlerle ilgili hukuki muhatap haberi geçen ajanslardır.