Bolu'da baz istasyonunun akülerini çalmaya çalışırken yakalanan şüpheli tutuklandı (Bolu Haberleri)

Bolu'da baz istasyonunun akülerini çalmaya çalışırken yakalanan şüpheli, cezaevine gönderildi.

Bolu Haberleri 08.09.2021 - 18:29

Bolu'da baz istasyonunun akülerini çalmaya çalışırken yakalanan şüpheli tutuklandı

Aşağısoku Mahallesi'nde baz istasyonundan hırsızlık ihbarını değerlendiren polis ekipleri, çalışma başlattı. Baz istasyonunun kapılarını kırıp 5 aküyü çalmak üzereyken polisi gören şüpheli, otomobiline binerek bölgeden kaçmaya başladı.

Kovalamaca sonucu durdurulan otomobildeki E.T. gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

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