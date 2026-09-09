Bolu'da bekçilerin şüphelendiği kişi cezaevi firarisi çıktı
09.09.2026 16:27
Şüpheli ceza infaz kurumuna teslim edildi.
Bolu'da bekçilerin şüphe üzerine durdurduğu Y.A.'nın, hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan cezaevi firarisi olduğu belirlendi.
Bolu İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı çarşı ve mahalle bekçileri, gece saatlerinde Karaçayır Parkı'nda devriye sırasında hareketlerinden şüphelendikleri Y.A.'yı durdurdu.
Bekçiler tarafından yapılan kimlik kontrolü ve Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgusunda, Y.A. hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu ve cezaevi firarisi olarak arandığı belirlendi. Y.A.'nın ayrıca iki ayrı dolandırıcılık suçundan da aranma kaydının bulunduğu tespit edildi.
Gözaltına alınarak emniyete götürülen Y.A., işlemlerinin tamamlanmasının ardından ceza infaz kurumuna teslim edildi.
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