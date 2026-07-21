Bolu'da bir haftada 183 şüpheli yakalandı, 11'i tutuklandı

İl Emniyet Müdürlüğü ile İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kent genelinde asayiş ve güvenliği sağlamak amacıyla kapsamlı denetim ile operasyonlar gerçekleştirdi.

Narkotik suçlarla mücadele çalışmaları kapsamında düzenlenen 3 ayrı operasyonda 4 şüpheli gözaltına alındı.

Zanlıların üzerlerinde ve ikametlerinde yapılan aramalarda 4,91 gram eroin, 3,03 gram esrar ve 21 adet sentetik ecza hapı ele geçirildi.

Olaylarla bağlantılı olduğu belirlenen 133 şüpheli yakalandı.

Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 2’si tutuklandı. İl genelinde gerçekleştirilen uygulamalarda, çeşitli suçlardan haklarında yakalama kararı bulunan 39 kişi de gözaltına alındı.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 9’u tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaçakçılık ve organize suçlarla mücadele kapsamında düzenlenen 7 operasyonda 3 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonlarda 13 bin 544 doldurulmuş makaron, 513 kaçak sigara ile 5 kilogram nargile tütünü ele geçirildi.