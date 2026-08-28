Bolu'da bir iş yerine silahlı saldırı

Bolu'da Fatih D.'ye ait bir iş yerine kimliği belirsiz kişi veya kişilerce gece saatlerinde silahlı saldırı düzenlendi.

Gece karanlığında fark edilemeyen saldırı, işletme sahibinin sabah iş yerine geldiğinde camlardaki ve iş yerindeki kurşun izlerini görmesiyle fark edildi.

Olay, gece saatlerinde Tabaklar Mahallesi Cumhuriyet Caddesi üzerinde meydana geldi. Fatih D.'ye ait iş yerine kimliği henüz belirnemeyen kişi veya kişilerce silahla ateş açıldı.

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