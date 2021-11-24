Bolu'da gazeteciler şüpheli paket ve bomba olaylarına karşı eğitildi

Bolu Haberleri - Anadolu Ajansı, Gazetecilerin yaşanan olayları haberleştirirken hem kendi güvenliği hem de bölgede çalışan güvenlik güçlerinin işlerini engellememesi adına İl Emniyet Müdürlüğünce eğitim semineri düzenlendi.



Bolu Dağı Polisevi'nde Siber Suçlarla Mücadele ve Olay Yeri İnceleme Şube Müdürlükleri ile bomba uzmanları tarafından verilen eğitime, yerel ve ulusal basın temsilcileri katıldı.



Yaklaşık 3 saatlik eğitimde uzman polisler, şüpheli paket ve şeritle çevrilmiş bölgede nasıl hareket edilmesi gerektiğiyle ilgili basın mensuplarına bilgiler verdi.



Türkiye'de yaşanan şüpheli paket ve bombalı saldırı olaylarından örnekler de paylaşan polisler, bu tür durumlarda gazetecilerin kameralarını kurduktan sonra olay yerinden uzaklaşması gerektiğini belirtti.



Siber suçlarla ilgili bilgi veren Komiser Yusuf Kaya da internet ve cep telefonu yöntemiyle gerçekleştirilen dolandırıcılık olaylarıyla ilgili gazetecilere bilgi aktardı.



Semir sonunda eğitim alanında fünye ile patlatma yapıldı.



- "Farkında olmadan olayın neticelenmesini engelleyebilirsiniz"



İl Emniyet Müdürü Sadettin Aksoy, yaptığı konuşmada, gazetecilerin olay yerine gittiği zaman çeşitli tehlikelerle karşı karşıya olduğuna dikkati çekti.



Gazetecilerin güvenlik güçleri için hazırlanan tuzağın içerisine girebileceğine işaret eden Aksoy, "Olay yerinde illaki şüpheli paket olması gerekmez. Adam, güvenlik güçlerine bir tuzaklama yapar ama siz daha önce gittiğiniz için siz o tuzaklamanın içine düşersiniz. Bastığınız yerde herhangi bir olayın çözümüne faydası olabilecek mermi çekirdeği, kovan veya kıl, kağıt parçası, ayak izi olabilir. Ona zarar verirsiniz. Farkında olmadan olayın neticelenmesini ya uzatırsınız ya engellemiş olursunuz." diye konuştu.



Aksoy, sıcak haber yapmanın gazeteciler için çok önemli olduğunun farkında olduklarını belirterek, "Ama unutmayın, kendi canınızla birlikte hepinizin ailesi var. Kimseyi üzmeye hakkımız yok. Bir de işin hukuki boyutu var. Bu açıdan da suç işlemiş olursunuz. Bunların önüne geçmek açısından bu eğitimler önemli." dedi.

