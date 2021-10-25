Bolu'da gazetecilere arama kurtarma ve dağcılık eğitimi verildi

Bolu Haberleri - Anadolu Ajansı, İçişleri Bakanlığınca 2021'in "Türkiye Afet Eğitim Yılı" ilan edilmesi dolayısıyla birçok kurum ve kişiye eğitimler veren Bolu AFAD'ın kent genelindeki çalışmaları devam ediyor.



Afet konusunda farkındalık oluşturmak isteyen kentteki ulusal ve yerel medya çalışanları da eğitim almak için AFAD'a başvurdu.



Bu kapsamda 12 gazeteciye ilk olarak Bolu AFAD Müdürü Cengiz Çavuş gözetiminde eğitmenler tarafından KBRN farkındalık eğitimi verildi ve arama kurtarmada kullanılan malzemelerin tanıtımı yapıldı.



Eğitmenler, daha sonra afet sonucu enkaz altından yaralı kurtarma sırasında uyulması gereken davranışları ve malzeme kullanımını gazetecilere uygulamalı gösterdi.



Gazeteciler, son olarak Çakmaklar Mahallesi'ndeki off-road alanında kurulan dağcılık istasyonunda temel dağcılık ve tırmanış eğitimi aldı.

