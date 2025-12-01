Bolu'da iki otomobil kavşakta çarpıştı. 1’i hamile, 4 yaralı

Bolu’da iki otomobilin kavşakta çarpışması sonucu biri hamile olmak üzere 4 kişi yaralandı.

Kazada araçlarda büyük çapta maddi hasar meydana gelirken, çarpmanın etkisiyle kavşakta bulunan trafik levhaları ve bordür taşları da zarar gördü.

İhbar üzerine bölgeye sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerinde ilk müdahaleleri yapılan yaralı lar, ambulanslarla Bolu ’daki hastanelere kaldırıldı. Hamile olduğu öğrenilen Merve Y’nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kaza, Hayrettin Tokadi Türbesi kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Gülnur D. S. idaresindeki otomobil, Yolçatı Köyü istikametine dönüş yaptığı sırada karşı yönden gelen Ahmet Y. yönetimindeki araçla çarpıştı.

YASAL UYARI

BOLU Haberleri içerisinde yayınlanan yerel haberler AA, DHA ve İHA ajanslarından alınmaktadır. Bu haber içeriği, ntv.com.tr editörlerinin haber içeriğinde hiçbir editoryal müdahalesi olmadan yayına alınmıştır. BOLU Haberleri içerisinde yer alan tüm haberlerle ilgili hukuki muhatap haberi geçen ajanslardır.