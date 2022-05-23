Bolu'da ikinci kattan düşen asansördeki yaşlı kadın yaralandı

Bolu Haberleri - Anadolu Ajansı, Sağlık Mahallesi Seda Sokak'ta 3 katlı apartmanda yaşayan Nezaket U. (71), ikinci kattan binanın dış cephesindeki asansöre binmek istedi.





Bu sırada halatın kopmasıyla zemine düşen kadın yaralandı.





Asansör kabininin kapısını açamayan apartman sakinleri, sağlık, polis ve itfaiye ekiplerinden yardım istedi.





İtfaiye ekiplerince asansörden çıkarılan Nezaket U'nun her iki ayağında da kırık oluştuğu belirlendi.





Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan yaralı kadın, ambulansla İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesi'ne kaldırıldı.



