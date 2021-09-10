Bolu'da işçi servisi ile TIR çarpıştı: 13 yaralı

Bolu Haberleri Anadolu Ajansı 10.09.2021 - 09:32
Bolu Haberleri - Anadolu Ajansı, Özcan E'nin kullandığı 14 ABG 851 plakalı TIR, Mengen Gökçesu kara yolu Değirmenbeli mevkisinde, işçi taşıyan Dursun Ö. idaresindeki 14 BJ 765 plakalı minibüsle çarpıştı.
Çarpışmanın etkisiyle devrilen işçi servisindeki 13 kişi yaralandı.
Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Yaralılar, sağlık personelinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.
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