Bolu'da kar yağışı etkisini kaybetti

Yoğun yağışın ardından kar kalınlığı kent merkezinde 15, Bolu Dağı'nda 30, Abant ve Gölcük Milli Parkları'nda ise 40 santimetreye ulaştı.



Anadolu'yu İstanbul'a bağlayan Anadolu Otoyolu ve D-100 kara yolunda kar nedeniyle ulaşımda yaşanan yoğunluk, karın etkisini yitirmesiyle normal seyrine döndü.



Otoyolun Bolu Dağı Tüneli ile kara yolunun Bolu Dağı kesimindeki trafik akışında sorun yaşanmazken, karayolları ekipleri yol kenarlarında biriken karların temizliyor.



Ekipler ayrıca buzlanmaya karşı tuzlama çalışması yapıyor.



