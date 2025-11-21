Bolu'da kış lastiği denetimi yapıldı
21.11.2025 14:05
İHA
Bolu İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı trafik ekipleri tarafından araçlarda kış lastiği denetimi yapıldı. Kurallara uymayanlara para cezası uygulandı.
Bolu İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı trafik ekipleri tarafından Bolu'da araçlara kış lastiği denetimi yapıldı. Ekipler tarafından Çaydurt'a uygulama noktası oluşturuldu. Öğrenci servisleri, kamyon, tır ve hafif ticari araçların lastikleri kontrol edildi. Jandarma personelleri araçların lastiklerinin derinliklerini ölçtü. Denetimde kurallara uymadığı anlaşılan sürücülere ise 5 bin 859 TL cezai işlem uygulandı.
