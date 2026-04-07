Bolu'da kurban pazarlarında hareketlilik başladı. 3 kurbanlığı 435 bin lira verdi
07.04.2026 15:35
Son Güncelleme: 07.04.2026 15:43
Kurban Bayramı'na sayılı günler kala Bolu'daki hayvan pazarlarında hareketlilik artmaya başladı. Kurbanlıklarını erken almak isteyen vatandaşlar, pazarlarda sıkı pazarlık yaparak uygun fiyatlı hayvan almaya çalışıyor.
Bolu'da vatandaşlar, Kurban Bayramı'na yaklaşık bir buçuk ay kala hayvan pazarlarının yolunu tuttu. Bayram öncesi hazırlıklarını erkenden tamamlamak isteyen vatandaşlar, Mudurnu ilçesinde sabahın erken saatlerinden itibaren pazarlarda yoğunluk oluşturdu.
Köyde yaşayan bazı vatandaşlar satın aldıkları hayvanları kendileri beslemeyi tercih ederken, şehirde uygun alanı bulunmayanlar ise hayvanlarını besicilere emanet ediyor. Pazarlarda sabah saatlerinde başlayan alım-satım hareketliliği, gün boyu devam ederek geç saatlere kadar sürüyor.
Hayvan pazarına gelen bir vatandaş, yaklaşık bir buçuk saat süren pazarlık sonucunda 3 buzağı satın aldığını belirterek, "Bir buçuk saattir buradayız. Pazarı bize bitirtirdiler. Bugün 3 buzağıyla kaldık. Hayvanlar için 470 bin lira istendi, pazarlığımız 435 bin lirada sonuçlandı" dedi.
Satıcı ise yapılan pazarlık sonucunda 435 bin lira üzerinden anlaşmaya varıldığını ifade etti.
