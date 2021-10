Bolu'da mahkumlara uyuşturucu temin ettiği öne sürülen 3 sanık yargılanıyor

Bolu 1. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmada, tutuksuz yargılanan infaz koruma memuru Y.S. ile cinayet suçundan hükümlü A.T. ile avukatları hazır bulundu. Mahkum S.K. ise raporlu olduğu gerekçesiyle duruşmaya cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı.



Yargılama sürecinde İstanbul Silivri Cezaevi'ne tayin edilen infaz koruma memuru Y.S, üzerine atılı suçlamaları kabul etmeyerek, diğer sanık A.T'nin kendisine iftira attığını ileri sürdü.



Hiçbir tutukluya uyuşturucu temin etmediğini iddia eden Y.S, "A.T, sıkıntılı bir mahkumdu. Talepleri bitmeyen, sürekli çağrı butonuna basan, hem beni hem de diğer infaz koruma memurlarını sıkıntıya sokan biriydi. Yanına, sadece belirttiği mahkumları istiyordu. Bu isteği idare tarafından kabul görmeyince benim verdirtmediğimi düşündü." diye konuştu.



A.T'nin adına sürekli isimsiz kargolar geldiğini aktaran Y.S, "Bu durumu depo sorumlusu olarak görev yapan arkadaşla konuşmuştum. Kendisi isimsiz kargoları geri gönderdiğini belirtmişti. Bu olayı da yanlış anlayarak benim kargolara engel olduğumu düşündü ve bana bunun hesabını soracağını söyleyerek tehdit etti. Herhangi bir kimseye uyuşturucu madde vermedim. Buna aracılık etmedim." dedi.



Sanık A.T. ise mahkumlara uyuşturucu satan kişinin husumetli olduğu S.K. olduğunu iddia ederek, "Ben asla gardiyan Y.S'den uyuşturucu falan almadım. Burnumdan ve elimden ameliyat olduğum için ağrı kesici hap kullanıyorum." diye konuştu.



Diğer sanık S.K. de "A.T'nin sürekli olarak kendisine zarar vermesi nedeniyle revire çıkarıldığını, yine kendi etini kesip pişirip yediğini biliyorum. Ayrıca, bu şekilde gece vakti hastaneye sevk edildiği için buradan uyuşturucu madde temin ettiğini bana başka bir mahkum anlatmıştı." ifadelerini kullandı.



Mahkeme heyeti, eksikliklerin giderilmesi ve delillerin toplanması için duruşmayı 14 Aralık'a erteledi.