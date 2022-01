Bolu'da öğrencilerin bulunduğu dolmuşa ateş eden taksi şoförü yakalandı

Bolu Haberleri - Anadolu Ajansı, İddiaya göre, Gerede ilçesinde dolmuşçuluk yapan ve hafta sonları da lise öğrencilerini Destekleme ve Yetiştirme Kursuna götüren Mustafa T. ile taksi sürücüsü M.Y. arasında yol verme tartışması yaşandı.



Aracıyla iki kez dolmuşun önünü kesen M.Y, daha sonra tabancayla içinde 13 lise öğrencisinin bulunduğu dolmuşa 2 el ateş etti.



Kurşunlardan biri şoför kapısına diğeri de dolmuşun orta camının çerçevesine isabet ederken, olayda aracın camı kırıldı.



Büyük panik yaşayan 13 öğrenci, Gerede Emniyet Müdürlüğüne giderek taksi şoförü hakkında şikayette bulundu.



Şikayet üzerine gözaltına alınan M.Y. İlçe Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.



Lise öğrencisi S.A, taksi şoföründen şikayetçi olduklarını söyledi.



Olayın kursa giderken yaşandığını anlatan S.A, taksi şoförünün dolmuşa 2 el ateş etmesi nedeniyle büyük korku yaşadıklarını ve ölümden döndüklerini kaydetti.



Öğrenci velisi Sema Doğangün de taksi şoförünün cezalandırılmasını istedi.



Dolmuş şoförü Mustafa T. ise taksi şoföründen şikayetçi olduklarını dile getirerek, "2 el ateş edildi. Arabanın orta camı kırıldı. Orada 2 öğrenci oturuyordu. Aracın demir kısmına denk gelmiş. Birkaç santimetre daha yana gelmiş olsa öğrenci vurulacaktı." diye konuştu.