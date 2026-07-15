Bolu'da ormanlar ziyarete kapatıldı

HİÇBİR ORMANLIK ALANA GİRİŞ YAPILAMAYACAK

Ayrıca, ormanların yakınında yangın çıkarma riski taşıyan havai fişek ve dilek balonu gibi malzemelerin kullanımı da tamamen yasaklandı.

Valilik, kontrollü piknik yapılabilecek güvenli alanları da paylaştı. Bu kapsamda Bolu Merkez'de Çakmaklar Çamlığı, Tokadi Hayrettin, Gökdere, Ayıkayası, Göksu, Beşpınar ve Kargalı Gölcük parkları tercih edilebilecek. İlçelerde ise Dörtdivan’da Amanlar, Gerede’de Şehir Ormanı ve Arkut Dağı, Kıbrıscık’ta Devren Tarla ve Karagöl, Mengen’de Şirinyazı, Seben’de Kozyaka ve Seben Gölü ile Mudurnu Taşkesti’de bulunan Sülüklü Göl, belirlenen kurallar çerçevesinde piknikçileri ağırlayacak.

Bu bölgelerin dışındaki hiçbir ormanlık alana giriş yapılamayacağı gibi, kurallara uymayanlar hakkında da yasal işlem uygulanacak.