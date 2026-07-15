Bolu'da ormanlar ziyarete kapatıldı
15.07.2026 10:34
Bolu'da ormanlara giriş 2,5 ay yasaklandı.
Artan yangın riski nedeniyle Bolu'da 15 Temmuz-30 Eylül tarihleri arasında ormanlara giriş yasaklandı. Pikniğe ise yalnızca belirlenen alanlarda ve belirli saatlerde izin verilecek.
Bolu’da havaların ısınmasıyla birlikte artan orman yangını riskine karşı yeni önlemler alındı. Bolu Valiliği, 15 Temmuz ile 30 Eylül 2026 tarihleri arasında il genelindeki tüm ormanlık alanlara girişlerin yasaklandığını açıkladı.
Bu süre zarfında vatandaşların sadece valiliğin resmi internet sitesinde ilan edilen belirli orman ve tabiat parklarında, sabah saat 10.00 ile akşam 20.00 arasında kontrollü bir şekilde piknik yapmasına izin verilecek.
Ancak bu alanlarda yerde doğrudan ateş yakmak kesinlikle yasak olup, ziyaretçiler yalnızca ocak, mangal, barbekü, piknik tüpü ve semaver kullanabilecekler
Abant Milli Parkı'nda ise durum biraz daha hassas tutulmuş; burada belirtilen saatler içinde sadece piknik tüpü kullanımına müsaade edilecek.
Bolu merkezde 7 alanda kontrollü piknik yapılabilecek.
HİÇBİR ORMANLIK ALANA GİRİŞ YAPILAMAYACAK
Ayrıca, ormanların yakınında yangın çıkarma riski taşıyan havai fişek ve dilek balonu gibi malzemelerin kullanımı da tamamen yasaklandı.
Valilik, kontrollü piknik yapılabilecek güvenli alanları da paylaştı. Bu kapsamda Bolu Merkez'de Çakmaklar Çamlığı, Tokadi Hayrettin, Gökdere, Ayıkayası, Göksu, Beşpınar ve Kargalı Gölcük parkları tercih edilebilecek. İlçelerde ise Dörtdivan’da Amanlar, Gerede’de Şehir Ormanı ve Arkut Dağı, Kıbrıscık’ta Devren Tarla ve Karagöl, Mengen’de Şirinyazı, Seben’de Kozyaka ve Seben Gölü ile Mudurnu Taşkesti’de bulunan Sülüklü Göl, belirlenen kurallar çerçevesinde piknikçileri ağırlayacak.
Bu bölgelerin dışındaki hiçbir ormanlık alana giriş yapılamayacağı gibi, kurallara uymayanlar hakkında da yasal işlem uygulanacak.
YASAL UYARI
BOLU Haberleri içerisinde yayınlanan yerel haberler AA, DHA ve İHA ajanslarından alınmaktadır. Bu haber içeriği, ntv.com.tr editörlerinin haber içeriğinde hiçbir editoryal müdahalesi olmadan yayına alınmıştır. BOLU Haberleri içerisinde yer alan tüm haberlerle ilgili hukuki muhatap haberi geçen ajanslardır.