Bolu'da otomobil devrildi: 5 yaralı

Bolu Haberleri Anadolu Ajansı 26.07.2021 - 09:30
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Ankara-Zonguldak kara yolunda Zonguldak istikametinde seyreden Muammer Ş. yönetimindeki 10 UU 417 plakalı otomobil, Eskiçağa köyü mevkisinde takla atarak devrildi.
Sürücü ile isimleri öğrenilemeyen 4 kişi yaralandı.
Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince yapılan müdahalenin ardından çevredeki hastanelere kaldırıldı.
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