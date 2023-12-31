Bolu'da polis ekipleri, silahlı soygun tatbikatı gerçekleştirdi

Asayiş Şube Müdürlüğü koordinesinde 27 ekip 60 personelin katılımıyla, Emniyet, Asayiş ve Müdahale Planı (Panter A Planı) Senaryolu Tatbikatı gerçekleştirildi.



Senaryo kapsamında, Büyük Camii Mahallesi Kuyumcular Çarşısı'nda bir dükkana giren silahlı ve kar maskeli 2 kişi, işletme sahibini yaraladıktan sonra altınları alarak olay yerinden yaya kaçtı.



İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlileri kuyumcuya ilk müdahaleyi yaparken, polis güvenlik önlemi aldı.



Yaya olarak uzaklaştıktan sonra hafif ticari araçla kaçtıkları belirlenen zanlılar, ekiplerce D-100 kara yolunda yakalanarak gözaltına alındı, altınlar kuyumcuya teslim edildi.

