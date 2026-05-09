Bolu’da sağanak yağış. Sıcaklık 10 derece düştü
09.05.2026 21:47
Bolu’da sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi
Bolu'da aniden bastıran sağanak yağış hayatı felç etti.
Bolu’nun Mudurnu ilçesinde günlerdir etkisini sürdüren sıcak ve güneşli hava, yerini aniden bastıran sağanak yağışa bıraktı. Yağışla birlikte hava sıcaklığı yaklaşık 10 derece düştü.
Mudurnu pazarında alışveriş yapan vatandaşlar, aniden başlayan yağış nedeniyle dükkan saçaklarının altına sığınarak korunmaya çalıştı. Yağışın etkili olduğu ilçede sürücüler ise kayganlaşan yollarda dikkatli şekilde ilerledi.
Yetkililer, ilçede yağışların aralıklarla devam edebileceğini belirterek vatandaşları dikkatli olmaları yönünde uyardı.
