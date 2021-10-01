Bolu'da yasa dışı kripto para üretimine 3 gözaltı

Bolu Haberleri 01.10.2021 - 16:15
Bolu İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, yaptıkları istihbarat çalışması sonucu kurdukları düzenekle yasa dışı kripto para üretimi yapılan 2 yere eş zamanlı operasyon düzenledi. Bolu merkezi ve Gerede ilçesinde düzenlenen operasyonlarda yasa dışı yollarla kripto para üretimi yapılan toplam 3 ayrı düzenek içerisinde toplam 61 elektronik cihaz ele geçirildi. Olayla ilgili 3 kişi gözaltına alındı.
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