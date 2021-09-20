Bolu'da yoğun sis etkili oluyor (Bolu Haberleri)

Bolu'da kent merkezinde etkili olan yoğun sis ulaşımı olumsuz etkiledi.

Bolu Haberleri Anadolu Ajansı 20.09.2021 - 11:06

Bolu'da yoğun sis etkili oluyor

Bolu Haberleri - Anadolu Ajansı, Kentte gece başlayan sis, sabah saatlerinde Borozanlar, Karaçayır, Sağlık, Sümer, Yaşam Kent, Aşağı Soku, Köroğlu, Karamanlı, Kültür, Tabaklar ve Kılıçarslan mahalleleri ile İzzet Baysal Caddesi ve D-100 kara yolunda etkisini artırdı.

Sürücüler, görüş mesafesinin yer yer 30 metreye kadar düştüğü güzergahlarda yavaş ilerlemek zorunda kaldı.

Trafik ekipleri, sürücüleri yakın takip, hatalı sollama ve aşırı hızdan kaçınmaları konusunda uyardı.

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