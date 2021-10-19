Bolu'da yolcu gibi minibüse binen jandarma 6 sürücüye ceza kesti

Bolu Haberleri - Anadolu Ajansı, Bu kapsamda ilçeler arası seyahat yapan minibüslere yolcu gibi binen jandarma kadın personeli, sürücülerin trafik kurallarına, yolcuların yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerine uyup uymadığını kontrol etti.



Denetimlerde, emniyet kemeri takmayan ve seyir halinde cep telefonu kullanan 6 sürücüye cezai işlem uygulandı.



Sürücüsü kurallara uyan bir minibüsü Mudurnu yolunda durduran jandarma ekipleri, şoföre teşekkür etti.



Bu sırada kendisini yolculara tanıtan kadın jandarma personeli, firmanın haberi olmadan araca yolcu gibi bindiğini söyledi.



Otobüs kazalarında ölüm ve yaralanmaların en çok emniyet kemeri takmamaktan kaynaklandığını vurgulayan jandarma personeli, sürücü ve yolculardan trafik kurallarına uymalarını istedi.

