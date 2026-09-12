Bolu'daki orman yangını söndürüldü
12.09.2026 15:56
Son Güncelleme: 12.09.2026 15:56
Yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme başlatıldı.
Bolu'nun Mengen ilçesinde çıkan orman yangını, ekiplerin iki saatlik çalışmasıyla söndürüldü.
Bolu'da Mengen'e bağlı Bürnük Köyü - Daren mevkisindeki ormanda saat 13.00 sıralarında yangın çıktı. Yükselen dumanı fark eden köylüler, itfaiye ekiplerine haber verdi.
İtfaiye ile Orman İşletme Şefliği'nden arazözler kısa sürede bölgeye gitti.
Çalışmalara köylüler de destek verdi. Yangın, iki saatlik mücadelenin ardından söndürüldü.
Yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme başlatıldı.
YASAL UYARI
BOLU Haberleri içerisinde yayınlanan yerel haberler AA, DHA ve İHA ajanslarından alınmaktadır. Bu haber içeriği, ntv.com.tr editörlerinin haber içeriğinde hiçbir editoryal müdahalesi olmadan yayına alınmıştır. BOLU Haberleri içerisinde yer alan tüm haberlerle ilgili hukuki muhatap haberi geçen ajanslardır.