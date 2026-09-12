Bolu'daki orman yangını söndürüldü

Çalışmalara köylüler de destek verdi. Yangın, iki saatlik mücadelenin ardından söndürüldü.

Bolu 'da Mengen'e bağlı Bürnük Köyü - Daren mevkisindeki ormanda saat 13.00 sıralarında yangın çıktı. Yükselen dumanı fark eden köylüler, itfaiye ekiplerine haber verdi.

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