Bolu'daki uyuşturucu davasında 2 sanığa hapis cezası

Bolu Haberleri - Anadolu Ajansı,

Bolu 1. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, sanıklardan Nimetullah Kabar, Hasan Gürol tutuklu bulundukları cezaevlerinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katıldı.



Tutuksuz yargılanan D.Ö. ve M.Ö. ile Ş.G. ise duruşmada yer almadı.



Sanık Nimetullah Kabar, savunmasında, "O tarihte paraya ihtiyacım vardı. Hasan ile M.Ö. bana İstanbul'a gidecek mal olduğunu belirterek topraktan çıkardıkları çuval içerisinde bir maddeyi ambalajladıktan sonra belime sardılar. Kokmasın diye de ambalajların üzerine kahve döktüler. Ben uyuşturucu olduğunu bilmiyordum. Bolu'da polisin yaptığı uygulamada yakalandım. Benim uyuşturucu ile alakam yok." dedi.



Hasan Gürol ise suçsuz olduğunu ifade ederek, kendisine iftira atıldığını iddia etti.



Mahkeme heyeti, Nimetullah Kabar'a 6 yıl 6 ay, Hasan Gürol'a ise 8 yıl 3 ay hapis cezası verdi.



Tutuksuz sanıklar D.Ö. ve M.Ö. ile Ş.G'nin ise beraatına karar verildi.



