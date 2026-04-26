Camide telefonunu şarj etti, para bıraktı

26.04.2026 12:40

Camide telefonunu şarj etti, para bıraktı
IHA

Tarihi Yıldırım Bayezid Camii'ndeki olayı müezzin fark etti.

İHA

Bolu'da camide namaz kılarken telefonunu şarj eden kişi, "Hakkınızı helal edin" diyerek para bıraktı.

Olay Bolu'nun Mudurnu ilçesinde meydana geldi. Tarihi Yıldırım Bayezid Camii'ne gelen bir kişi, namazını kılarken cep telefonunu da şarj etti.

 

Caminin elektriğini kullandığını belirten vatandaş, “Telefonumu şarj ettiğim için bıraktım. Hakkınızı helal edin” yazılı notla birlikte para bıraktı. 

Parayı ve notu caminin müezzini Eyüp Acar fark etti.

YASAL UYARI

BOLU Haberleri içerisinde yayınlanan yerel haberler AA, DHA ve İHA ajanslarından alınmaktadır. Bu haber içeriği, ntv.com.tr editörlerinin haber içeriğinde hiçbir editoryal müdahalesi olmadan yayına alınmıştır. BOLU Haberleri içerisinde yer alan tüm haberlerle ilgili hukuki muhatap haberi geçen ajanslardır.