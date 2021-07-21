Gölcük Tabiat Parkı bayramda tatilcilerin akınına uğradı

Bolu Haberleri - Anadolu Ajansı, Kente yaklaşık 13 kilometre uzaklıkta, Ankara ile İstanbul'un tam ortasında bulunan Gölcük, bayramı doğayla iç içe geçirmek isteyenlerin tercih ettiği yerlerden biri oldu.



Tabiat parkına akın eden bazı vatandaşlar, göl çevresinde yürüyüş yaptı, bisiklete ve golf aracına bindi.



Bazı tatilciler ise izin verilen piknik alanlarında mangal yakarak keyifli vakit geçirdi.



İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Bilal Erdoğan da ailesiyle Gölcük Tabiat Parkı'nı ziyaret etti.



Eşi ve çocuklarıyla golf aracına binerek göl çevresinde gezinti yapan Erdoğan, kendisini görenlere el sallayarak selam verdi.