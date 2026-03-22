Halı sahada kalbine yenik düştü. O anlar kamerada
22.03.2026 23:25
Son Güncelleme: 22.03.2026 23:32
Ahmet Bilal Güler, henüz 39 yaşındaydı.
Bayram tatili dolayısıyla İstanbul'dan Bolu'ya gelen Ahmet Bilal Güler, halı saha maçında kalp krizi geçirdi. Hastaneye kaldırılan Güler kurtarılamadı.
Bolu'da arkadaşlarıyla gittiği halı sahada kalp krizi geçiren Ahmet Bilal Güler (39) yaşamını yitirdi.
Olay, kent merkezinde bulunan bir halı sahada gece saat 01.00 sıralarında meydana geldi. Bayram tatilini geçirmek üzere ailesiyle birlikte Bolu'ya gelen ve İstanbul'da aşçılık yaptığı öğrenilen Ahmet Bilal Güler, arkadaşlarıyla halı saha maçına çıktı.
İLK MÜDAHALE SAHADA YAPILDI
Maç sırasında fenalaşarak yere yığılan Güler'i gören arkadaşları durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi halı sahada yapılan Güler, ambulansla İzzet Baysal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
Hastanede tedavi altına alınan Güler, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Güler'in kalp krizi geçirdiği anlar ise halı sahanın güvenlik kamerasına yansıdı.
Hayatını kaybeden Ahmet Bilal Güler'in cenazesinin, İstanbul Zeytinburnu Millet Camii'nde kılınacak namazın ardından toprağa verileceği bildirildi.
