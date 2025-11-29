Hayvanlar drone'la kurtarıldı

Havadan yapılan taramalarda kayıp sürünün ormanlık alan içinde olduğu tespit edildi.

Tuncay Meriç, bir gün önce köy çevresinde otlayan 30 küçükbaş hayvanının kaybolduğunu Orman İşletme Müdürlüğüne bildirdi. Harekete geçen işletme ekipleri, geniş bir alanda dron yardımıyla arama çalışması başlattı.

