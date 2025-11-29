Hayvanlar drone'la kurtarıldı
29.11.2025 15:09
İHA
Bolu'da 30 küçükbaş hayvan kayboldu. Orman işletme müdürlüğünün drone destekli arama çalışmasıyla bulundu.
Tuncay Meriç, bir gün önce köy çevresinde otlayan 30 küçükbaş hayvanının kaybolduğunu Orman İşletme Müdürlüğüne bildirdi. Harekete geçen işletme ekipleri, geniş bir alanda dron yardımıyla arama çalışması başlattı.
Havadan yapılan taramalarda kayıp sürünün ormanlık alan içinde olduğu tespit edildi.
Dron görüntülerinin yönlendirmesiyle bölgeye giden ekipler, hayvanlara kısa sürede ulaştı. Kayıp 30 küçükbaş hayvan tutanakla sahibine teslim edildi.
YASAL UYARI
BOLU Haberleri içerisinde yayınlanan yerel haberler AA, DHA ve İHA ajanslarından alınmaktadır. Bu haber içeriği, ntv.com.tr editörlerinin haber içeriğinde hiçbir editoryal müdahalesi olmadan yayına alınmıştır. BOLU Haberleri içerisinde yer alan tüm haberlerle ilgili hukuki muhatap haberi geçen ajanslardır.