İki otomobilin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı

Bolu Haberleri - Anadolu Ajansı, D-100 kara yolu İstanbul istikametine seyreden Mustafa S. idaresindeki 34 UV 0760 plakalı otomobil ile Ali Ç. yönetimindeki 34 TM 8212 plakalı otomobil çarpıştı.



Çarpışmanın etkisiyle Mustafa S. idaresindeki otomobil ters döndü. Ali Ç'nin kullandığı otomobil ise refüjden karşı şeride geçerek 100 metre uzaklıktaki bir fabrikanın bahçesine girdi.



Kazada, sürücü Mustafa S. ve yanında yolcu olarak bulunan Fahriye S. yaralandı.



Yaralılar, olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesine kaldırıldı.



