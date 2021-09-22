Kahve içmeye girdikleri evlerden hırsızlık yaptılar (Bolu Haberleri)

Bolu'da kahve içme bahanesiyle girdikleri evlerden para ve ziynet eşyası çaldıkları tespit edilen 3 şüpheli yakalandı.

Bolu Haberleri 22.09.2021 - 18:56

Kahve içmeye girdikleri evlerden hırsızlık yaptılar

Kültür ve Sümer mahallelerinde hırsızlık yapıldığı ihbarı üzerine polis ekipleri çalışma başlattı. Bölgedeki güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen ekipler, şüphelilerin G.A. (25), N.A. (21) ve F.A. (21) olduğunu belirledi.

Şüphelilerin tanıdık olduklarını, kahve içme bahanesiyle girdikleri evlerden ziynet eşyası ile para çaldıkları ve kendilerini bekleyen araçla bölgeden uzaklaştıkları tespit edildi.

Gözaltına alınan 2'si kadın 3 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

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