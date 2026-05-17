Kendisini uyaran polise saldırdı, gözaltına alındı
17.05.2026 16:25
Bolu'da sokakta bağırarak yürüdüğü sırada kendisini uyaran polise saldıran yabancı uyruklu şüpheli gözaltına alındı.
Olay, saat 15.00 sıralarında Karaçayır Mahallesi Hitit Sokak’ta meydana geldi. Alkollü olan yabancı uyruklu genç, sokakta bağırarak yürüdü. Çevreyi rahatsız eden genci görenlerin ihbarı üzerine adrese polis ekibi sevk edildi.
Şüpheli, kendisini uyaran polislere saldırdı. Yaşanan arbedenin ardından şüpheli, polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
YASAL UYARI
BOLU Haberleri içerisinde yayınlanan yerel haberler AA, DHA ve İHA ajanslarından alınmaktadır. Bu haber içeriği, ntv.com.tr editörlerinin haber içeriğinde hiçbir editoryal müdahalesi olmadan yayına alınmıştır. BOLU Haberleri içerisinde yer alan tüm haberlerle ilgili hukuki muhatap haberi geçen ajanslardır.