Market raflarının arasından muska çıktı

Bolu’da bir mağazanın raflarından çıkan muska, şaşkınlık yarattı. Yapı marketin yetkilileri sosyal medyada paylaşım yaptı.

Yapılan paylaşımda "Ürünlerini satmadığımız Yahudi, rahatsız olan içimizdeki Müslüman görünümlüler!

Zabıtaya şikayet ettiniz olmadı, Türlü bahanelerle Cimer'e yazdınız o da olmadı.Yetmedi Muska bile yazdınız. Söyleyeceğimiz şudur ki; İnandığımız yolda yürümeye devam etmekten asla vazgeçmeyeceğiz. ‘Düğümlere nefes eden büyücülerin şerrinden Allah'a sığınırım" ifadelerine yer verildi.