Minibüs ile otomobil çarpıştı: 8 yaralı

Bolu Haberleri 17.07.2021 - 10:43
D-100 kara yolunun Bolu Yeniçağa mevkisinde minibüs ile otomobilin çarpışması sonucu 8 yolcu yaralandı.
Kara yolunun Ankara istikametinde seyreden Tuncer D. idaresindeki 34 LDM 658 plakalı minibüs, Mengen kavşağında, Gülümser G'nin kullandığı WES GD 369 plakalı otomobille çarpıştı.
Kazada, minibüsteki 8 yolcu yaralandı.
Yaralılar, ambulanslarla Bolu'daki hastanelere kaldırıldı.
Kaza nedeniyle bir süre aksayan trafik, araçların kaldırılmasıyla normale döndü.
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