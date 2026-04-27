Motosiklet kulübü başkanı, motosiklet kazasında yaşamını yitirdi
27.04.2026 14:00
Kaza 20 kişilik grubun gezi sonrası geri dönüş yoluna geçtiği sırada meydana geldi.
Ankara'da bir motosiklet kulübünün başkanı, motosikletinin yol kenarındaki tabelaya çarpması sonucu yaşamını yitirdi.
Ankara Enduro Motosiklet Kulübü Başkanı Ertuğrul Hazinedar, motosiklet kazasında yaşamını yitirdi.
Kaza, dün Bolu'daki Aynalıkaya mevkisinde meydana geldi. Ankara'dan gezi için Mudurnu'ya gelen 20 kişilik motosiklet grubunun dönüş yolculuğunda Ertuğrul Hazinedar'ın kullandığı motosiklet yol kenarındaki tabelaya çarptı.
Ankara Enduro Motosiklet Kulübü Başkanı olan Ertuğrul Hazinedar, kazada ağır yaralandı.
HASTANEDE KURTARILAMADI
İhbar üzerine kaza yerine sağlık ekipleri sevk edildi.
Yapılan ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılan Ertuğrul Hazinedar, doktorların çabasına rağmen kurtarılamadı.
Hazinedar, bugün ikindi namazının ardından kılınacak cenaze namazı sonrası memleketi Ordu’da son yolculuğuna uğurlanacak.
