Okul yemekhanesinden zehirlenme şüphesi : 14 öğrenci hastaneye başvurdu

Hastanede ayakta tedavileri devam eden öğrencilerin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Olayla ilgili incelemeler başlatıldı.

