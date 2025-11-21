Okul yemekhanesinden zehirlenme şüphesi : 14 öğrenci hastaneye başvurdu
21.11.2025 12:48
İHA
Bolu'da 14 üniversite öğrencisi yemekhanede yedikleri yemek sonrası zehirlenme şüphesiyle hastaneye başvurdu.
Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi'nde öğrenim gören 14 öğrenci yemekhanede yemek yedikten sonra kusma, baş dönmesi ve mide bulantısı şikayetleriyle hastaneye başvurdu.
Hastanede ayakta tedavileri devam eden öğrencilerin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Olayla ilgili incelemeler başlatıldı.
