Önce bariyere sonra talebeye çarptı. Anadolu Otoyolu'nda feci kaza
08.07.2026 08:48
Yaralılar hastaneye kaldırıldı.
Bolu'dan İstanbul'a giden yolcu otobüsü, Anadolu Otoyolu’nda bariyer ile dinlenme tesisi tabelasına çarptı. Kazada 4’ü ağır, 13 kişi yaralandı.
Kaza, saat 04.30 sıralarında Anadolu Otoyolu’nda meydana geldi.
İstanbul yönüne giden F.A.'nın kullandığı yolcu otobüsü, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu bariyerlere, ardından da dinlenme tesisi girişindeki tabelaya çarptı.
Kazada, aralarında sürücünün de olduğu 4'ü ağır, 13 kişi yaralandı.
İhbar üzerine bölgeye itfaiye, sağlık, jandarma ve Karayolları ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık personelinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.
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