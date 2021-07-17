Otomobil hafriyat kamyonuna çarptı: 1 ölü, 6 yaralı

D-100 kara yolunun Gerede kesiminde bir otomobilin önünde seyreden hafriyat kamyonuna çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü, 6 kişi yaralandı.



Alınan bilgiye göre, D-100 kara yolu üzerinden İstanbul istikametine seyreden Süleyman Balcı yönetimindeki 06 TC 181 plakalı otomobil, Aktaş mevkisinde önünde seyreden Şeref Kalıncı idaresindeki 06 BUA 181 plakalı hafriyat kamyonuna arkadan çarptı.



Otomobilin içinde yolcu olarak bulunan Mehmet Balcı (83) olay yerinde hayatını kaybederken otomobilin sürücüsü ile Furkan Taha, Elif ve Fatma Balcı ile Nezaket Çelik ve Hatice Erbaş yaralandı.



Yaralılar, olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Bolu'daki çeşitli hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.



Kazada hayatını kaybeden Mehmet Balcı'nın cenazesi ise olay yerine gelen cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından Gerede Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

