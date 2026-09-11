Otomobilin çarptığı işçi ağır yaralandı

Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık , polis ve jandarma ekibi sevk edildi. Kazada ağır yaralanan işçi, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

Aynı yönde giden başka bir otomobil de kaza yapan otomobile çarptı.

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