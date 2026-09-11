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Otomobilin çarptığı işçi ağır yaralandı

11.09.2026 10:58

Otomobilin çarptığı işçi ağır yaralandı
DHA

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

DHA
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Bolu'da yol kenarındaki otları temizleyen Karayolları işçisi, otomobil çarpması sonucu ağır yaralandı.

Kaza, saat 09.00 sıralarında Bolu Dağı’nın D-100 kara yolu geçişinde meydana geldi. İstanbul yönüne giden Bayram A. yönetimindeki 14 BA 080 otomobil, yol kenarında ot temizliği yapan Karayolları işçisi Halit Günay’a çarptı. Meydana gelen kazada Günay, çarpmanın etkisiyle yaralandı.

 

Aynı yönde giden başka bir otomobil de kaza yapan otomobile çarptı. 

 

Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık, polis ve jandarma ekibi sevk edildi. Kazada ağır yaralanan işçi, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

 

Kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

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