Sağanak yerini kara bıraktı
30.11.2025 10:13
AA
Bolu'nun yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oldu. Kar yağışının gün içinde devam edeceği öğrenildi.
Köroğlu Dağı'nın zirvesinde yer alan Kartalkaya ile Kındıra, Sarıalan ve Aladağ yaylaları bölgesinde etkili olan sağanak, gece hava sıcaklığının sıfırın altına düşmesiyle yerini kar yağışına bıraktı.
Bölgede aralıklarla etkili olan yağışın ardından doğa beyaz örtüyle kaplandı.
Kar yağışı, aralıklarla devam ediyor.
YASAL UYARI
BOLU Haberleri içerisinde yayınlanan yerel haberler AA, DHA ve İHA ajanslarından alınmaktadır. Bu haber içeriği, ntv.com.tr editörlerinin haber içeriğinde hiçbir editoryal müdahalesi olmadan yayına alınmıştır. BOLU Haberleri içerisinde yer alan tüm haberlerle ilgili hukuki muhatap haberi geçen ajanslardır.