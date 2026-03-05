Şehrin içme suyu ihtiyacını karşılıyor. Su seviyesi yüzde 90'a yükseldi

Toplam kapasitesi 24 milyon metreküp olan barajdaki doluluğun nisanda yüzde 100'e ulaşması bekleniyor.

Kent merkezine yaklaşık 13 kilometre uzaklıkta bulunan barajı besleyen derelerin debileri, eriyen kar ve zaman zaman etkili olan sağanak sonucu arttı.

Gölköy Barajı, 1965-1970 yılları arasında sulama ve taşkın kontrolü amacı ile inşa edildi. Büyüksu Barajı üzerine kurulan baraj, toprak gövdeli olmakla beraber yaklaşık 10 bin hektarlık bir alana sulama hizmeti veriyor.

