Sisle kaplanan Mudurnu Ovası havadan görüntülendi

Haberler - Bolu Haberleri Anadolu Ajansı 05.11.2021 - 14:10
Bolu Haberleri - Anadolu Ajansı,
Sis bulutunun içinde kalan ova, drone ile görüntülendi.
Bölgede etkili olan sis nedeniyle ilçe merkezinde görüş mesafesi yer yer 30 metreye kadar düştü.
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