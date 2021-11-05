Sisle kaplanan Mudurnu Ovası havadan görüntülendi (Bolu Haberleri)

Abant Tabiat Parkı'nın çevresindeki dağların eteklerinde yer alan Mudurnu Ovası'nda sis etkili oldu.

Haberler - Bolu Haberleri Anadolu Ajansı 05.11.2021 - 14:10

Sisle kaplanan Mudurnu Ovası havadan görüntülendi

Haberleri - Anadolu Ajansı,


Sis bulutunun içinde kalan ova, drone ile görüntülendi.

Bölgede etkili olan sis nedeniyle ilçe merkezinde görüş mesafesi yer yer 30 metreye kadar düştü.

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