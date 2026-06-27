Bırakamadıkları alışkanlık, sürücülere pahalıya patladı

YETKİLİLER, SÜRÜCÜLERİ YENİ YÖN TABELALARINA VE KAPANLARA DİKKAT ETMELERİ KONUSUNDA UYARDI

Olay yerine gelerek araçların lastiklerini değiştiren seyyar lastikçi Fahrettin Kalaycı, sürücülerin eski alışkanlıkları nedeniyle mağduriyet yaşadığını ifade etti. Şu ana kadar kendi onardığı araç sayısının dördü bulduğunu belirten Kalaycı, şöyle konuştu:

"Şu an benim tamir ettiğim 4. araç. Biz buradayken kapanlara doğru gelen 2 aracın da girişini son anda engelledik ama bu aracı fark edemedik, üzerinden geçti. Benim tahminim tamamen alışkanlık. Buranın yeni girişi arka taraftan verildi, o da vatandaşa ters geliyor. Alıştıkları yerden girmek isteyince de böyle oluyor."