Bırakamadıkları alışkanlık, sürücülere pahalıya patladı
27.06.2026 16:20
Son Güncelleme: 27.06.2026 16:21
Düzenleme yapılan yolda sürücüler kapana takıldı.
Bolu'da bir marketin otoparkında yapılan yön değişikliği, alışkanlıklarını bırakamayan sürücülere pahalıya patladı.
Olay Bolu'da, özel bir marketin otoparkında meydana geldi. Market yönetimi otoparktaki trafik akışını düzenlemek amacıyla giriş ve çıkış noktalarını değiştirme kararı aldı.
Daha önce hem giriş hem de çıkış olarak serbestçe kullanılabilen yola, tek yönlü geçişi zorunlu kılmak amacıyla demir kapanlar yerleştirildi.
Tek bir noktadan girilip, sadece belirlenen diğer noktadan çıkılması hedeflenen düzenlemeye sürücüler uyum sağlayamadı.
Sürücüler "Kapan var" tabelasına dikkat etmedi
ALIŞKANLIK KURBANI OLDULAR
“Dikkat kapan var” uyarı tabelasına rağmen yeni uygulamayı fark etmeyen ya da eski alışkanlıkla otoparka çıkış tarafından girmeye çalışan sürücüler beklenmedik bir durumla karşılaştı.
Çıkış bölümüne yerleştirilen demir kapanların üzerinden geçmeye çalışan yaklaşık 20 aracın lastiği zarar gördü. Lastikleri patlayan araçlar otopark girişinde kalırken, sürücülere yardım etmek için olay yerine çağrılan mobil lastik servisleri müdahalede bulundu.
Seyyar lastik tamircisi, 4 aracın lastiğini değiştirdiğini paylaştı.
YETKİLİLER, SÜRÜCÜLERİ YENİ YÖN TABELALARINA VE KAPANLARA DİKKAT ETMELERİ KONUSUNDA UYARDI
Olay yerine gelerek araçların lastiklerini değiştiren seyyar lastikçi Fahrettin Kalaycı, sürücülerin eski alışkanlıkları nedeniyle mağduriyet yaşadığını ifade etti. Şu ana kadar kendi onardığı araç sayısının dördü bulduğunu belirten Kalaycı, şöyle konuştu:
"Şu an benim tamir ettiğim 4. araç. Biz buradayken kapanlara doğru gelen 2 aracın da girişini son anda engelledik ama bu aracı fark edemedik, üzerinden geçti. Benim tahminim tamamen alışkanlık. Buranın yeni girişi arka taraftan verildi, o da vatandaşa ters geliyor. Alıştıkları yerden girmek isteyince de böyle oluyor."
YASAL UYARI
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