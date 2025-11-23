Trafikte tehlikeli hareketlere 25 bin lira ceza

Kentte, yolda ilerleyen motosikletin üzerinde akrobatik hareketler yapan bir kadın ve omzuna bir kadını da alıp motosiklet kullanan erkek sürücünün görüntüleri, sosyal medyada yayıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, iki farklı görüntüdeki üç kişinin kimliklerini tespit etti. Gözaltına alınan şüphelilere trafik kurallarını ihlal ettikleri gerekçesiyle toplam 25 bin 3 TL idari para cezası uygulandı.

Motosikletin sürücüsünün ehliyeti, geçici olarak alındı. Görüntülerdeki motosiklet ise trafikten menedilip bağlandı.

Gözaltındaki üç şüpheli, ifadeleri sonrası serbest bırakıldı.