Uyuşturucu operasyonunda 140 gram madde ele geçirildi, 1 kişi tutuklandı

Uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticaretinden gözaltına alınan 6 suç kaydı bulunan S.A. (24) isimli şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Bostanlık köyünde uyuşturucu ticareti yapıldığı bilgisine ulaşan polis ekipleri, yaptıkları operasyonda, 2 parça halinde 140 gram sentetik kannabinoid maddesi ve hassas terazi ele geçirildi.

