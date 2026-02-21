Uyuşturucu operasyonunda 140 gram madde ele geçirildi, 1 kişi tutuklandı
21.02.2026 11:39
Hassas terazi ve uyuşturucu madde ele geçirildi.
Düzce'de yapılan operasyonda 140 uyuşturucu madde ele geçirilirken 1 kişi çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Düzce Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından uyuşturucu operasyonu düzenlendi.
Bostanlık köyünde uyuşturucu ticareti yapıldığı bilgisine ulaşan polis ekipleri, yaptıkları operasyonda, 2 parça halinde 140 gram sentetik kannabinoid maddesi ve hassas terazi ele geçirildi.
Uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticaretinden gözaltına alınan 6 suç kaydı bulunan S.A. (24) isimli şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
YASAL UYARI
BOLU Haberleri içerisinde yayınlanan yerel haberler AA, DHA ve İHA ajanslarından alınmaktadır. Bu haber içeriği, ntv.com.tr editörlerinin haber içeriğinde hiçbir editoryal müdahalesi olmadan yayına alınmıştır. BOLU Haberleri içerisinde yer alan tüm haberlerle ilgili hukuki muhatap haberi geçen ajanslardır.