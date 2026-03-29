Yoğun sis Bolu Dağı'nı kapladı
29.03.2026 15:23
Bolu Dağı geçişinde yoğun sis etkili oldu.
Türkiye'nin önemli geçiş güzergahlarından D-100 Karayolu'nun Bolu Dağı geçişinde yağış ve yoğun sis etkili oluyor.
D-100 Karayolu'nun Bolu Dağı mevkisinde sabah saatlerinden itibaren etkisini artıran sis ve yağış, ulaşımı olumsuz etkiledi.
Sis nedeniyle görüş mesafesinin azalması sürücülere zor anlar yaşatırken, bazı noktalarda adeta göz gözü görmedi. Sürücüler, düşük hızla ilerlemek zorunda kalırken, trafik ekipleri de güzergah üzerinde denetimlerini artırdı. Polis ve jandarma ekipleri, sürücüleri trafik işaret ve işaretçilerine uymaları, hız yapmamaları ve takip mesafesini korumaları yönünde uyarıyor.
