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Bolu'da kamyonet ile otomobil çarpıştı. 4 yaralı

11.11.2026 13:05

Bolu'da kamyonet ile otomobil çarpıştı. 4 yaralı
DHA

Kaza nedeniyle bölgede trafik, tek şeritten kontrollü olarak sağlandı.

Yurt Haber Merkezi
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Bolu'da kamyonet ile otomobilin çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı.

Kaza, saat 11.30 sıralarında Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi kampüsü yakınında bulunan Karaköy mevkisinde meydana geldi. C.D. yönetimindeki kamyonet ile aynı yönde ilerleyen C.M.Ç. idaresindeki otomobil çarpıştı. 

 

Kazada, araçlarda bulunan 4 kişi yaralandı. 

 

İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. 

 

Yaralılar, sağlık ekibinin müdahalesinin ardından Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

 

Kaza nedeniyle bölgede trafik, tek şeritten kontrollü olarak sağlandı. Araçların yoldan kaldırılmasının ardından trafik normale döndü.

 

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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