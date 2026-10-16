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Bolu'da midesinde eroin bulunan şüpheli tutuklandı

16.10.2026 16:44

Bolu'da midesinde eroin bulunan şüpheli tutuklandı
Anadolu Ajansı

Şüphelinin iç beden muayenesinde midesinde 89 kapsül uyuşturucu madde taşıdığı tespit edildi.

AA
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Bolu'da midesinde 943,77 gram eroin ele geçirilen şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yürütülen çalışmada, İstanbul'dan Ankara'ya seyahat eden İran uyruklu bir kişi şüphe üzerine durduruldu.

 

İç beden muayenesinde şüphelinin midesinde uyuşturucu madde kapsülleri taşıdığı tespit edildi.

 

Şüphelinin vücudundan 89 kapsül halinde toplam 943,77 gram eroin ele geçirildi.

 

Gözaltına alınarak "uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti" suçundan adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

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