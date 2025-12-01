Bolu'nun yüksekleri beyaza büründü
01.12.2025 13:09
IHA
Bolu'da gece saatlerinde etkili olan kar yağışı yüksek kesimleri beyaz örtüyle kapladı.
Bolu'da dün gün boyu aralıklarla etkili olan yağmur yüksek kesimlerde yerini kar yağışına bıraktı.
Yağan karla birlikte Sarıalan Yaylası, Aladağlar ve Kartalkaya kayak merkezi beyaz örtüyle kaplandı. Kartpostallık görüntülerin oluştuğu kentin yüksek kesimleri dronla görüntülendi. Hava sıcaklıklarının sıfırın altına düştüğü bölgelerde kaynak suları dondu.